Karen Khachanov est en pleine renais­sance dans ce Masters 1000 du Canada. Le Russe a vaincu Alexander Zverev afin de se quali­fier pour sa deuxième finale à ce niveau, après celle de Paris Bercy remportée en 2018.

Il avait jusqu’ici réalisé une année 2025 correcte mais sans énorme coup d’éclat, mais cette finale sera pour lui l’oc­ca­sion de glaner un deuxième titre majeur, et même de remonter à la 8e place mondiale, clas­se­ment qu’il avait déjà atteint à son meilleur niveau.

Ironiquement, le Russe a révélé après sa quali­fi­ca­tion qu’au début du tournoi, il n’ap­pré­ciait pas du tout les condi­tions de jeu.

« En fait, quand je suis arrivé ici, je n’ai­mais pas les condi­tions. Je peux le dire main­te­nant. Mais tout est une ques­tion d’adap­ta­tion. Je pense que le tennis, c’est ça. Chaque semaine, nous dispu­tons un tournoi diffé­rent. Même sur dur, à la fin, l’hu­mi­dité, la chaleur et le froid sont diffé­rents. Parfois, on joue de jour ou de nuit. C’est pour­quoi beau­coup de choses impor­tantes dépendent parfois des résul­tats. C’est pour­quoi je pense que la ques­tion de savoir qui remporte ces matchs est de savoir qui s’adapte le mieux. Et puis, une fois qu’on passe un ou deux tours, on commence à jouer de mieux en mieux, et c’est le genre de batailles que nous avons livrées aujourd’hui. C’était un très bon match, de haut niveau. »