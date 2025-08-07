Karen Khachanov est en pleine renaissance dans ce Masters 1000 du Canada. Le Russe a vaincu Alexander Zverev afin de se qualifier pour sa deuxième finale à ce niveau, après celle de Paris Bercy remportée en 2018.
Il avait jusqu’ici réalisé une année 2025 correcte mais sans énorme coup d’éclat, mais cette finale sera pour lui l’occasion de glaner un deuxième titre majeur, et même de remonter à la 8e place mondiale, classement qu’il avait déjà atteint à son meilleur niveau.
Ironiquement, le Russe a révélé après sa qualification qu’au début du tournoi, il n’appréciait pas du tout les conditions de jeu.
« En fait, quand je suis arrivé ici, je n’aimais pas les conditions. Je peux le dire maintenant. Mais tout est une question d’adaptation. Je pense que le tennis, c’est ça. Chaque semaine, nous disputons un tournoi différent. Même sur dur, à la fin, l’humidité, la chaleur et le froid sont différents. Parfois, on joue de jour ou de nuit. C’est pourquoi beaucoup de choses importantes dépendent parfois des résultats. C’est pourquoi je pense que la question de savoir qui remporte ces matchs est de savoir qui s’adapte le mieux. Et puis, une fois qu’on passe un ou deux tours, on commence à jouer de mieux en mieux, et c’est le genre de batailles que nous avons livrées aujourd’hui. C’était un très bon match, de haut niveau. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 10:15