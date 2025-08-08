Victoria Mboko l’a fait ! A 18 ans, la Canadienne a remporté le WTA 1000 de Montréal devant ses fans. Un premier titre qui promet de grandes choses et sur lequel personne n’au­rait misé avant le début du tournoi.

En s’im­po­sant face à Naomi Osaka en finale, Mboko a fina­lisé son parcours de rêve, et se hissera dans le top 30 mondial, et sera par consé­quent tête de série à l’US Open. Evidemment, la jeune joueuse avait encore du mal à réaliser juste après sa victoire.

« Naomi a très bien joué. Je pense qu’elle a toujours eu ce style de jeu agressif, et je savais qu’elle était une très bonne joueuse. Quand j’ai perdu la première manche, je me suis dit qu’il fallait que je me ressai­sisse un peu et que je recom­mence à zéro. Je savais qu’elle allait conti­nuer à jouer de manière agres­sive, donc j’ai dû compter sur mes capa­cités défen­sives pendant la majeure partie du match. Cela m’a semblé irréel quand j’ai vu autant de gens se lever pour m’acclamer. Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver si soudai­ne­ment. Je suis très heureuse, et je pense que cela prouve simple­ment que vos rêves sont plus proches de la réalité que vous ne le pensez. »