Victoria Mboko l’a fait ! A 18 ans, la Canadienne a remporté le WTA 1000 de Montréal devant ses fans. Un premier titre qui promet de grandes choses et sur lequel personne n’aurait misé avant le début du tournoi.
En s’imposant face à Naomi Osaka en finale, Mboko a finalisé son parcours de rêve, et se hissera dans le top 30 mondial, et sera par conséquent tête de série à l’US Open. Evidemment, la jeune joueuse avait encore du mal à réaliser juste après sa victoire.
« Naomi a très bien joué. Je pense qu’elle a toujours eu ce style de jeu agressif, et je savais qu’elle était une très bonne joueuse. Quand j’ai perdu la première manche, je me suis dit qu’il fallait que je me ressaisisse un peu et que je recommence à zéro. Je savais qu’elle allait continuer à jouer de manière agressive, donc j’ai dû compter sur mes capacités défensives pendant la majeure partie du match. Cela m’a semblé irréel quand j’ai vu autant de gens se lever pour m’acclamer. Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver si soudainement. Je suis très heureuse, et je pense que cela prouve simplement que vos rêves sont plus proches de la réalité que vous ne le pensez. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 08:46