On dit souvent qu’il faut savoir perdre, mais l’in­verse est égale­ment important.

Titrée pour la 10e fois de sa carrière après une victoire ce dimanche face à Ekaterina Alexandrova en finale du WTA 500 de Ningbo (3−6, 6–0, 6–2), Elena Rybakina a fait parler toute sa classe en adres­sant de jolis mots à la joueuse russe lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Elena Rybakina after beating Alexandrova to win her 10th title in Ningbo



“I want to congra­tu­late Ekaterina for a great week and great season. I wish you good luck in the next season… It hasn’t been an easy year for all of us… Difficult sche­dule. I wish you all the best for the… pic.twitter.com/OFuIgpk0ZD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2025

« Je tiens à féli­citer Ekaterina pour une excel­lente semaine et une excel­lente saison. Je te souhaite bonne chance pour la prochaine saison… Cette année n’a pas été facile pour nous tous… Un calen­drier diffi­cile. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la prochaine saison. Merci à mon équipe de toujours me pousser à être meilleure. La fin de saison n’est pas facile, mais sans vous, je ne serais pas ici. Merci encore. J’espère que nous pour­rons encore progresser la semaine prochaine », a déclaré la Kazakhstanaise qui passera de la 9e à la 7e place mondiale ce lundi au clas­se­ment de la WTA.