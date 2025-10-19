On dit souvent qu’il faut savoir perdre, mais l’inverse est également important.
Titrée pour la 10e fois de sa carrière après une victoire ce dimanche face à Ekaterina Alexandrova en finale du WTA 500 de Ningbo (3−6, 6–0, 6–2), Elena Rybakina a fait parler toute sa classe en adressant de jolis mots à la joueuse russe lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
« Je tiens à féliciter Ekaterina pour une excellente semaine et une excellente saison. Je te souhaite bonne chance pour la prochaine saison… Cette année n’a pas été facile pour nous tous… Un calendrier difficile. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la prochaine saison. Merci à mon équipe de toujours me pousser à être meilleure. La fin de saison n’est pas facile, mais sans vous, je ne serais pas ici. Merci encore. J’espère que nous pourrons encore progresser la semaine prochaine », a déclaré la Kazakhstanaise qui passera de la 9e à la 7e place mondiale ce lundi au classement de la WTA.
