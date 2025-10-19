AccueilWTAWTA - NingboTitrée pour la 10e fois de sa carrière, Rybakina console Alexandrova, en...
WTA - Ningbo

Titrée pour la 10e fois de sa carrière, Rybakina console Alexandrova, en larmes : « Cette année n’a pas été facile, avec un calen­drier compliqué. Je te souhaite tout le meilleur pour la saison prochaine »

On dit souvent qu’il faut savoir perdre, mais l’in­verse est égale­ment important. 

Titrée pour la 10e fois de sa carrière après une victoire ce dimanche face à Ekaterina Alexandrova en finale du WTA 500 de Ningbo (3−6, 6–0, 6–2), Elena Rybakina a fait parler toute sa classe en adres­sant de jolis mots à la joueuse russe lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

« Je tiens à féli­citer Ekaterina pour une excel­lente semaine et une excel­lente saison. Je te souhaite bonne chance pour la prochaine saison… Cette année n’a pas été facile pour nous tous… Un calen­drier diffi­cile. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la prochaine saison. Merci à mon équipe de toujours me pousser à être meilleure. La fin de saison n’est pas facile, mais sans vous, je ne serais pas ici. Merci encore. J’espère que nous pour­rons encore progresser la semaine prochaine », a déclaré la Kazakhstanaise qui passera de la 9e à la 7e place mondiale ce lundi au clas­se­ment de la WTA. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 14:51

