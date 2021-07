Barbora Krejcikova veut s’ins­pirer des meilleures et elle n’a pas choisi n’im­porte qui. Grande admi­ra­trice de Simona Halep, la joueuse Tchèque, qui possède un bilan de 16 victoires (dont le titre à Roland‐Garros) pour 1 défaite depuis la fin du tournoi de Rome, a expliqué ce mardi en confé­rence de presse à Prague que la Roumaine l’avait beau­coup aidée.

« J’ai vu tous ses matchs et cela m’a aidé à m’amé­liorer cette saison. Halep m’ins­pire beau­coup. Maintenant, contrai­re­ment à avant, j’ai beau­coup plus envie de jouer au tennis et de jouer devant le public. Comme j’ai été inspiré par Simona, J’aimerais qu’à l’avenir il y ait des gens qui s’ins­pirent de moi. »