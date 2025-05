Battue sèche­ment par Danielle Collins au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome (6−1, 7–5), Iga Swiatek est en plein doute sur son tennis. Pour la première fois depuis son éclo­sion en 2020, la quin­tuple cham­pionne en Grand Chelem avance sans certi­tudes à Roland‐Garros.

Après sa victoire face à Emma Raducanu en huitième de finale (6−1, 6–2), Coco Gauff a été inter­rogé sur la méforme de la Polonaise, en zone mixte. La numéro trois mondiale estime dange­reux de sous‐estimer le triple tenant en titre de la Coupe Suzanne‐Lenglen.

« Quand on voit qu’une joueuse de tennis qui a gagné Roland‐Garros tant de fois n’ob­tient pas les meilleurs résul­tats, on se dit que les choses vont changer brus­que­ment et rapi­de­ment. Le tennis féminin se joue au meilleur des trois sets, même dans les tour­nois du Grand Chelem, ce qui donne certai­ne­ment beau­coup de confiance aux joueuses lors­qu’elles y sont confron­tées. D’un autre côté, il faut respecter le fait qu’elle ait gagné quatre fois à Paris. Je pense toujours que si une joueuse a gagné un tournoi autant de fois, quelle que soit sa forme, elle peut toujours trouver un moyen de le gagner à nouveau. Si je devais l’af­fronter à Paris, je ne me fierais pas aux résul­tats de Madrid, je n’y pense­rais même pas. J’entrerais sur le court en pensant qu’elle jouera son meilleur tennis ».