Déjà présente dans la capi­tale italienne pour prendre part au WTA 1000 de Rome, Aryna Sabalenka, titrée à Madrid, a une nouvelle fois été inter­rogée sur les tensions entre les athlètes russes et biélo­russes et ceux origi­naires de l’Ukraine liées à la guerre.

« Cela n’a pas changé et je ne pense pas que cela chan­gera à cause de la situa­tion. Je suis heureuse que nous soyons auto­ri­sées à jouer, que la WTA fasse tout ce qu’elle peut pour gérer cette situa­tion du mieux qu’elle peut. Oui, c’est tout. La seule chose qui change pour moi, ce n’est pas que j’ar­rête d’y penser, je commence juste à me concen­trer sur moi‐même et à comprendre que je n’ai rien fait de mal aux Ukrainiens, ce n’est pas ma faute, ce n’est pas la faute des athlètes russes et biélo­russes. Nous sommes juste des athlètes qui peuvent faire ce qu’ils peuvent et qui font du sport. C’est la seule chose qui m’aide à rester concentré et à jouer au tennis. »