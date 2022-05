Après un match parfait face à Golubic (6–3, 6–0), Océane Dodin est arrivée avec la banane en confé­rence de presse à Strasbourg. Qualifiée pour les demi‐finales où elle affron­tera Angelique Kerber, elle a été impres­sion­nante ce jeudi, réali­sant une perfor­mance de très haut niveau.

« Franchement je ne pense pas avoir produit un tel tennis dans ma carrière. Je n’en ai pas le souvenir. Je suis restée agres­sive, je n’ai rien raté, il y a des jours comme ça. Il faut en profiter », a expliqué la Française qui va s’at­ta­quer à une grande dame en demi‐finale. « Ne comptez pas sur moi pour faire des revers slicés d’au­tant que je ne sais pas les faire. Face à Kerber, je vais avoir le même plan de jeu qu’au­jourd’hui. Après je sais aussi que je suis capable un jour de faire des prouesses et d’en­chaîner par de la merde. Quand on réalise un match parfait, on peut avoir tendance par la suite à se frus­trer, je ne dois pas tomber dans ce travers. »