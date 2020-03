Comme en 2019, les Internationaux de Strasbourg ont décidé de reconduire leur tournoi de pré-qualifications. L’objectif est simple : remettre à la gagnante une wild-card pour le tableau des qualifications des IS. Le tournoi, en partenariat avec le Tennis Club Padel de Reichstett et la ligue Grand-Est, est dédié aux joueuses licenciées en France entre 15 et N1. Les pré-qualifications se dérouleront du 19 au 29 avril.