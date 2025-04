Battue pour la quatrième fois en finale du WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka est encore passée à côté de la fameuse Porsche promise à chaque lauréate du tournoi. Très déçue, la numéro 1 mondiale a gardé le sourire et pris une solu­tion radicale.

Aryna Sabalenka after losing to Ostapenko in Stuttgart final



“I want to congra­tu­late Jelena & her team. Enjoy driving this beau­tiful car 😂. I’m glad I can afford this car.. after this final I’m gonna order one because this is the only way for me” 💀



