4e joueuse mondiale et tête de série numéro 1 du WTA 500 de Washington, Jessica Pegula se méfie tout parti­cu­liè­re­ment d’Elina Svitolina, sa prochaine adver­saire en quarts de finale.

« Ce sera proba­ble­ment un match diffé­rent des fois précé­dentes où nous nous sommes affron­tées. Tout ce que je peux dire, c’est qu’en regar­dant ses matches, j’ai l’im­pres­sion qu’il connaît une nouvelle pers­pec­tive. Il se passe beau­coup de choses dans sa vie. Elle est revenue et s’est très bien réini­tia­lisée. De plus, elle est très compé­ti­tive et joue sans crainte. Ce sera certai­ne­ment diffé­rent. Ce sera un match diffi­cile parce que Svitolina joue à un haut niveau et j’ai l’im­pres­sion qu’elle n’a pas manqué beau­coup de match depuis son retour », a déclaré l’Américaine en confé­rence de presse dans la capi­tale américaine.