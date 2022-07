Raducanu : « J’ai appris que je suis très forte »

Engagée dès ce lundi sur le WTA 500 de Washington, un mois après son élimi­na­tion face à Caroline Garcia au deuxième tour de Wimbledon, Emma Raducanu était présent au média day ce dimanche dans la Capitale améri­caine. Et à en croire la jeune britan­nique, son année 2022, bien que loin des attentes, n’est pas si néga­tive que cela.

« Mis à part l’US Open, les résul­tats de l’année dernière ne sont pas mauvais pour une personne de 18⁄ 19 ans. Je dois prendre du recul et me féli­citer. Cette année a été diffi­cile, j’ai essayé de me trouver à ce niveau. J’ai sauté presque toutes les étapes. J’ai quand même réussi à gagner un tour ou deux dans les grands événe­ments. Je suis assez fier de moi dans ce sens. J’ai appris que je suis très forte. J’ai été battue chaque semaine devant beau­coup de monde et je me suis relevée à chaque fois. C’est une expé­rience d’ap­pren­tis­sage amusante. »