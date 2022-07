Sinner en force, Alcaraz en panne

Lors d’une finale très attendue, Jannik Sinner a confirmé qu’il était entrain de prendre une nouvelle dimension.

Après la perte du premier set (7–6) où Alcaraz était alerte et dyna­mique, l’Italien a passé la vitesse supé­rieure impo­sant sa puis­sance et ne lais­sant plus la moindre chance à son adver­saire. Vainqueur en trois manches (6–7, 6–1, 6–1), Jannik remporte le 6ème titre de sa carrière, le premier en 2022.

Côté espa­gnol, il semble bien qu’Alcaraz tire un peu sur la corde physi­que­ment commet­tant des fautes gros­sières assez inha­bi­tuelles. Carlos devra donc vrai­ment se reposer s’il veut parvenir à défendre son rang lors de la saison sur dur.