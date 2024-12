Tout le monde se souvient forcé­ment de la fameuse vidéo en Rafa et Roger qui avait fait le tour du monde, les deux cham­pions ne parve­nant pas à se contrôler après une bonne dizaine de prises. Lors de la World Tennis League, c’est un peu ce qu’il s’est passé quand Sabalenka et Andreeva pour­tant menées 5 jeux à 0 sont parvenus à revenir face à Garcia et Rybakina pour fina­le­ment l’emporter 7–6.

Not even Aryna Sabalenka and Mirra Andreeva can believe they came back from 0–5 down



Uncontrollable laughter 😂 pic.twitter.com/B291UVxaav