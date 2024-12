Le joueur austra­lien a voulu préciser les choses sur ses inten­tions car il semble que l’on s’at­tache plus à criti­quer ses mots alors que lui est revenu pour parler tennis.

« Je n’avais pas l’in­ten­tion de prendre ma retraite. Croyez‐moi, j’étais à deux sets de remporter un Grand Chelem. Je n’ai pas pris ma retraite, j’ai été obligé d’ar­rêter de jouer un certain temps.C’était très, très dur parce que je jouais le meilleur tennis de ma vie. Cela fait environ 16 mois depuis mon opéra­tion, et j’ai tout fait comme il fallait : pas de raccourcis, juste de la réédu­ca­tion et du travail acharné. Je me suis mis dans la meilleure posi­tion possible et main­te­nant je vais laisser mon tennis parler »