Aryna Sabalenka prévient Nick Kyrgios avant de l’af­fronter : « Ce sera un match diffi­cile pour lui, car quoi qu’il arrive, il sera perdant. Pour moi, c’est le contraire »

Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin de Riyad après avoir magni­fi­que­ment renversé Coco Gauff, Aryna Sabalenka a pris le temps de s’ex­primer sur son fameux match exhi­bi­tion prévu face à Nick Kyrgios le 28 décembre prochain à Dubaï. 

Et si l’Australien a déjà fait part de sa séré­nité à propos de cette nouvelle bataille des sexes, la Biélorusse estime de son côté qu’elle a tout à gagner. 

« Ce sera un match diffi­cile pour lui, car quoi qu’il arrive, il sera perdant. Pour moi, c’est le contraire. Si je gagne le match, cela fera beau­coup parler, tandis que si je le perds, cela sera consi­déré comme logique. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 08:55

