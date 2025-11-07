Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin de Riyad après avoir magnifiquement renversé Coco Gauff, Aryna Sabalenka a pris le temps de s’exprimer sur son fameux match exhibition prévu face à Nick Kyrgios le 28 décembre prochain à Dubaï.
Et si l’Australien a déjà fait part de sa sérénité à propos de cette nouvelle bataille des sexes, la Biélorusse estime de son côté qu’elle a tout à gagner.
« Ce sera un match difficile pour lui, car quoi qu’il arrive, il sera perdant. Pour moi, c’est le contraire. Si je gagne le match, cela fera beaucoup parler, tandis que si je le perds, cela sera considéré comme logique. »
