Présent ce jeudi au Nike Store de Turin pour un événement marketing à quelques jours du début du Masters de Turin, Jannik Sinner a été interrogé sur plusieurs sujets plus ou moins décalés.
Et après être revenu sur le petit incident avec son coach, Darren Cahill, sur le Rolex Paris Masters, le 2e joueur mondial a fait part de sa plus grande peur dans la vie. Et c’est exactement la même qu’un certain Rafael Nadal.
🦊: “My biggest fear is the dark. Sometimes I sleep with the lights on, or leave the window open so the light will seep into the room when morning comes.”— jannik files (@jannik_files) November 6, 2025
« Ma plus grande peur, c’est le noir. Parfois, je dors avec la lumière allumée, ou je laisse la fenêtre ouverte pour que la lumière s’infiltre dans la pièce quand le matin arrive. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 08:08