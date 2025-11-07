Présent ce jeudi au Nike Store de Turin pour un événe­ment marke­ting à quelques jours du début du Masters de Turin, Jannik Sinner a été inter­rogé sur plusieurs sujets plus ou moins décalés.

Et après être revenu sur le petit inci­dent avec son coach, Darren Cahill, sur le Rolex Paris Masters, le 2e joueur mondial a fait part de sa plus grande peur dans la vie. Et c’est exac­te­ment la même qu’un certain Rafael Nadal.

🦊: “My biggest fear is the dark. Sometimes I sleep with the lights on, or leave the window open so the light will seep into the room when morning comes.”



😭 pic.twitter.com/uOiN3xjGxa — jannik files (@jannik_files) November 6, 2025

« Ma plus grande peur, c’est le noir. Parfois, je dors avec la lumière allumée, ou je laisse la fenêtre ouverte pour que la lumière s’in­filtre dans la pièce quand le matin arrive. »