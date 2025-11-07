AccueilInsoliteSinner souffre de la même phobie que Nadal : "C'est vraiment ma...
InsoliteATP - Finals

Sinner souffre de la même phobie que Nadal : « C’est vrai­ment ma plus grande peur »

Thomas S
Par Thomas S

-

97

Présent ce jeudi au Nike Store de Turin pour un événe­ment marke­ting à quelques jours du début du Masters de Turin, Jannik Sinner a été inter­rogé sur plusieurs sujets plus ou moins décalés. 

Et après être revenu sur le petit inci­dent avec son coach, Darren Cahill, sur le Rolex Paris Masters, le 2e joueur mondial a fait part de sa plus grande peur dans la vie. Et c’est exac­te­ment la même qu’un certain Rafael Nadal.

« Ma plus grande peur, c’est le noir. Parfois, je dors avec la lumière allumée, ou je laisse la fenêtre ouverte pour que la lumière s’in­filtre dans la pièce quand le matin arrive. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 08:08

Article précédent
Novak Djokovic après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « J’ai été un peu surpris de voir à quel point il jouait bien »
Article suivant
Aryna Sabalenka prévient Nick Kyrgios avant de l’af­fronter : « Ce sera un match diffi­cile pour lui, car quoi qu’il arrive, il sera perdant. Pour moi, c’est le contraire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.