Vainqueur dans la douleur de Marie Bouzkova pour son entrée en lice sur le WTA 1000 de Miami (7–5, 7–5), Paula Badosa s’est exprimée au miro d’ESPN après ce succès et en a profité pour évoquer la récente bles­sure de Rafael Nadal contractée à Indian Wells.

« Pour dire la vérité, c’est très triste. C’est de toute façon triste un tournoi sans Nadal. C’est un joueur immense, c’est mon idole et il y a peu de mot qui peuvent résumer mon admi­ra­tion pour lui. Je me sens triste pour lui mais je suis certaine qu’il va récu­pérer et reprendre rapi­dem­ment le chemin des courts. », a déclaré l’Espagnole qui affron­tera la Kazakh Yulia Putintseva au troi­sième tour.