Tous les deux quali­fiés pour le troi­sième tour du Miami Open, Gaël Monfils et Elina Svitolina étaient se sont exprimés sur Tennis Channel sur leur manière de se soutenir et de se donner des conseils lorsque l’un regarde le match de l’autre en tribunes.

Et mani­fes­te­ment, l’Ukrainienne a du mal à rester de marbre, contrai­re­ment au Tricolore. Extraits.

Gaël Monfils : « Regarder est bien plus stres­sant. On n’a pas le contrôle, c’est vrai­ment dur pour moi.

Elina Svitolina : Oui, pareil pour moi. On ne sait jamais à quoi s’at­tendre !

Monfils : Elle veut toujours que je sois plus agressif. À chaque point, c’est : ‘Frappe la balle !’ Mais ce n’est pas si facile !

Svitolina : C’est diffi­cile de garder un visage impas­sible quand on est aussi nerveux. Parfois, les émotions surgissent spon­ta­né­ment.

Monfils : Je dois garder un visage impas­sible. Femme heureuse, vie heureuse ! Je reste assis sur la chaise et je ne bouge pas. Si je bouge, même un tout petit peu, elle le sait. Elle me lance ce regard – vous savez ce regard (rires). »