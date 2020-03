Il faut savoir distinguer deux événements qui dans leur structure sont différents tout comme dans leurs objectifs. Le tournoi d’Indian Wells a grandi grâce à la volonté et le désir d’un passionné de tennis Larry Elisson, fondateur d’Oracle. Même si au fil du temps, le tournoi est devenu un gros rendez-vous, le cinquième plus gros tournoi au monde, il n’a jamais eu de soucis pour grandir et attirer les champions mais aussi des « people ». Et pour cause, fort d’une fortune de 60,3 milliards, Larry Elisson peut voir venir, annuler un tournoi et s’asseoir sur les droits TV, les recettes du sponsoring etc…

Dans le cas de Miami, l’équation est différente, il appartient au groupe IMG, dont l’expertise est le marketing sportif, la gestion d’athlètes et l’organisation d’événements. C’est dans le but d’en faire un tournoi très lucratif qu’IMG l’a déménagé l’an dernier dans l’enceinte des Dolphins. Il n’est donc pas difficile à comprendre que même à huis clos, IMG limitera la casse, et ne peut, comme Larry Ellison, se passer d’un petit chèque, ou même se mettre à dos l’ATP, la WTA ou encore les joueurs d’autant qu’ils en ont beaucoup sous contrat.