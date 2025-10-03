Alors que Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ne semblent plus se quitter, comme en témoigne leur récente rencontre en Grèce, les deux champions et amis ont visiblement franchi un nouveau cap dans leur relation.
En effet, c’est désormais en couple qu’ils s’affichent sur les réseaux sociaux : Novak avec sa femme, Jelena, et Aryna avec son petit ami, Georgios Frangulis, également associé du Serbe.
🚨 Aryna Sabalenka on Instagram :— SK (@Djoko_UTD) October 3, 2025
“Dream Double Date” pic.twitter.com/XndDVABihA
C’est ce qu’on peut appeler le début d’une vraie amitié.
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 17:39