Alors que Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ne semblent plus se quitter, comme en témoigne leur récente rencontre en Grèce, les deux cham­pions et amis ont visi­ble­ment franchi un nouveau cap dans leur relation.

En effet, c’est désor­mais en couple qu’ils s’af­fichent sur les réseaux sociaux : Novak avec sa femme, Jelena, et Aryna avec son petit ami, Georgios Frangulis, égale­ment associé du Serbe.

🚨 Aryna Sabalenka on Instagram :



“Dream Double Date” pic.twitter.com/XndDVABihA — SK (@Djoko_UTD) October 3, 2025

C’est ce qu’on peut appeler le début d’une vraie amitié.