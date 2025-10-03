AccueilInsoliteEntre Djokovic et Sabalenka, c'est vraiment du sérieux
InsoliteATP - WTA

Entre Djokovic et Sabalenka, c’est vrai­ment du sérieux

Thomas S
Par Thomas S

-

90
Tennis - Wimbledon - ITF -

Alors que Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ne semblent plus se quitter, comme en témoigne leur récente rencontre en Grèce, les deux cham­pions et amis ont visi­ble­ment franchi un nouveau cap dans leur relation. 

En effet, c’est désor­mais en couple qu’ils s’af­fichent sur les réseaux sociaux : Novak avec sa femme, Jelena, et Aryna avec son petit ami, Georgios Frangulis, égale­ment associé du Serbe. 

C’est ce qu’on peut appeler le début d’une vraie amitié.

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 17:39

Article précédent
Djokovic n’en revient pas : « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué dans de telles conditions »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.