Vainqueur sans convaincre de Marin Cilic pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé en confé­rence de presse d’après match sur les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment humides dans la méga­lo­pole chinoise.

« Pour être honnête, c’est incroya­ble­ment humide. Je ne me souviens pas avoir connu un temps aussi humide en Chine. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué dans des condi­tions aussi humides. C’est comme ça, vous savez, c’est la même chose pour moi, pour mon adver­saire et pour tous les autres joueurs. Il faut juste l’ac­cepter et faire avec. On trans­pire beau­coup. La facture de blan­chis­serie sera assez élevée cette semaine, mais ce n’est pas grave. J’espère pouvoir conti­nuer sur ma lancée. »