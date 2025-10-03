AccueilATPATP - ShanghaiDjokovic n'en revient pas : "Je ne me souviens pas de la...
ATP - Shanghai

Djokovic n’en revient pas : « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué dans de telles conditions »

Thomas S
Par Thomas S

-

379

Vainqueur sans convaincre de Marin Cilic pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé en confé­rence de presse d’après match sur les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment humides dans la méga­lo­pole chinoise. 

« Pour être honnête, c’est incroya­ble­ment humide. Je ne me souviens pas avoir connu un temps aussi humide en Chine. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué dans des condi­tions aussi humides. C’est comme ça, vous savez, c’est la même chose pour moi, pour mon adver­saire et pour tous les autres joueurs. Il faut juste l’ac­cepter et faire avec. On trans­pire beau­coup. La facture de blan­chis­serie sera assez élevée cette semaine, mais ce n’est pas grave. J’espère pouvoir conti­nuer sur ma lancée. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 17:07

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !
Article suivant
Entre Djokovic et Sabalenka, c’est vrai­ment du sérieux

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.