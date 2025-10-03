Vainqueur sans convaincre de Marin Cilic pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé en conférence de presse d’après match sur les conditions de jeu particulièrement humides dans la mégalopole chinoise.
« Pour être honnête, c’est incroyablement humide. Je ne me souviens pas avoir connu un temps aussi humide en Chine. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai joué dans des conditions aussi humides. C’est comme ça, vous savez, c’est la même chose pour moi, pour mon adversaire et pour tous les autres joueurs. Il faut juste l’accepter et faire avec. On transpire beaucoup. La facture de blanchisserie sera assez élevée cette semaine, mais ce n’est pas grave. J’espère pouvoir continuer sur ma lancée. »
