Récemment invité de l’émis­sion Squawk Box de CNBC aux côtés de Tony Godsick, agent de Roger Federer et patron de l’agence Team 8, John McEnroe a clai­re­ment tapé du poing sur la table concer­nant le mono­pole de certains gros tour­nois et l’im­mo­bi­lisme du tennis de haut niveau.

Selon lui, il faudrait une bien meilleure repré­sen­ta­tion des joueurs, et pour cela, il faut employer les grands moyens.

« Le jeu n’est pas encore assez acces­sible ou abor­dable. L’objectif que je me suis fixé au cours des 40 dernières années est d’of­frir ce sport à un plus grand nombre de personnes qui ne peuvent norma­le­ment pas se l’of­frir. Mon rêve serait que quel­qu’un de Harlem, du Bronx ou du Queens vienne gagner l’US Open. Les joueurs ont une asso­cia­tion, mais ils n’ont pas de syndicat. Nous devons faire beau­coup mieux. Le sport étant mondial, les joueurs sont répartis dans le monde entier et il est diffi­cile de se mettre d’ac­cord sur beau­coup de choses. Pour obtenir ce que nous voulons, et je parle pour moi, je ne parle pas pour Roger Federer ou Carlos Alcaraz, il faut proba­ble­ment boycotter un ou deux tour­nois majeurs. C’est la seule façon de leur montrer que nous sommes sérieux, mais je ne sais pas si les joueurs d’au­jourd’hui seraient prêts à le faire. Parfois, il faut beau­coup plus de temps pour réaliser et appré­cier ce que l’on vous a donné – et vous voulez rendre la pareille, car cela m’a beau­coup apporté. Il faut retrouver ce côté cool, sans parler du prix et de l’ac­ces­si­bi­lité, ce qui n’est pas le cas du tennis… C’est une bataille diffi­cile. Nous devons faire beau­coup plus. »