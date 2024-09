Dans des propos accordés à L’Equipe, Patrick Mouratoglou, qui a récem­ment accueilli Nick Kyrgios lors d’une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par le coach fran­çais) à New York, a évoqué la person­na­lité de l’Australien, actuel­le­ment sur la voix du retour après une très longue absence causée par des blessures.

« C’est un gars gentil, fidèle, naturel, loin de l’image qu’il avait avant. Avec lui, il y a forcé­ment un effet waouh. Certains ont une carrière plus aboutie mais on a moins envie de les voir jouer. Lui, il prend l’es­pace, comme Serena (Williams), (Maria) Sharapova ou (Naomi) Osaka. Quand ils arrivent sur un court, on ne voit qu’eux. »