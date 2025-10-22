Dans des propos relayés par France 24, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka a évoqué l’influence bénéfique de ses séances d’entraînement occasionnelles avec son ami Novak Djokovic.
« Il est tellement ouvert et j’adore m’entraîner avec lui, car pour moi, c’est un entraînement très intense. Cela m’aide à m’améliorer physiquement et même mentalement. Et puis, quand je joue contre d’autres filles, je ne suis pas fatiguée physiquement, car je m’entraîne avec Novak. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 13:09