Dans des propos relayés par France 24, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka a évoqué l’influence béné­fique de ses séances d’entraînement occa­sion­nelles avec son ami Novak Djokovic.

« Il est telle­ment ouvert et j’adore m’en­traîner avec lui, car pour moi, c’est un entraî­ne­ment très intense. Cela m’aide à m’amé­liorer physi­que­ment et même menta­le­ment. Et puis, quand je joue contre d’autres filles, je ne suis pas fati­guée physi­que­ment, car je m’en­traîne avec Novak. »