Un couple très discret du circuit s’est marié !

Tennis : Roland Garros 2019 -

Si la nouvelle ne fera pas autant de bruit que le mariage entre Gaël Monfils et Elina Svitolina, les Slovaques Lukas Klein, actuel 122e mondial, et Anna Karolina Schmiedlova, ex‐26e, se sont mariés le 2 août dernier. 

Une union qui inter­vient quatre mois après l’an­nonce de Schmiedlova concer­nant sa gros­sesse. L’actuelle 376e mondiale ayant décidé de mettre sa carrière sur pause afin de se consa­crer à sa maternité. 

Publié le vendredi 8 août 2025 à 17:07

