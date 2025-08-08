Si la nouvelle ne fera pas autant de bruit que le mariage entre Gaël Monfils et Elina Svitolina, les Slovaques Lukas Klein, actuel 122e mondial, et Anna Karolina Schmiedlova, ex‐26e, se sont mariés le 2 août dernier.
Anna Karolina Schmiedlova marries fellow Slovak tennis pro Lukas Klein in a dreamy summer wedding. https://t.co/7SvNZQozmC— Women’s Tennis Blog (@womenstennis) August 7, 2025
Une union qui intervient quatre mois après l’annonce de Schmiedlova concernant sa grossesse. L’actuelle 376e mondiale ayant décidé de mettre sa carrière sur pause afin de se consacrer à sa maternité.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 17:07