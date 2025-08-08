AccueilATPDeux mois après sa retraite, Gasquet remporte un tournoi improbable face à un vainqueur...
Deux mois après sa retraite, Gasquet remporte un tournoi impro­bable face à un vain­queur de Grand Chelem

C’était une finale de tournoi d’ex­hi­bi­tion comme on aurait pu en voir il y a encore quelques années sur le grand circuit.

Richard Gasquet s’est imposé en finale du tournoi de Tenis Playa de Luanco, où il a battu l’Autrichien Dominic Thiem, un autre récent retraité du tennis mondial en deux sets : 6–4, 6–4.

Outre un score anec­do­tique, on retiendra surtout cette dernière rencontre entre deux joueurs emblé­ma­tiques de la dernière décennie. 

Deux cham­pions qui ont marqué le tennis mondial par leur style de jeu unique, et notam­ment par leurs innom­brables revers à une main gagnants.

On espère que ce tournoi d’ex­hi­bi­tion perdu­rera dans les années à venir, car il offre l’occasion de retrouver de jeunes retraités du circuit inter­na­tional dans un cadre aussi convi­vial qu’unique.

Publié le vendredi 8 août 2025 à 16:55

