C’était une finale de tournoi d’exhibition comme on aurait pu en voir il y a encore quelques années sur le grand circuit.
Richard Gasquet s’est imposé en finale du tournoi de Tenis Playa de Luanco, où il a battu l’Autrichien Dominic Thiem, un autre récent retraité du tennis mondial en deux sets : 6–4, 6–4.
Outre un score anecdotique, on retiendra surtout cette dernière rencontre entre deux joueurs emblématiques de la dernière décennie.
Deux champions qui ont marqué le tennis mondial par leur style de jeu unique, et notamment par leurs innombrables revers à une main gagnants.
On espère que ce tournoi d’exhibition perdurera dans les années à venir, car il offre l’occasion de retrouver de jeunes retraités du circuit international dans un cadre aussi convivial qu’unique.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 16:55