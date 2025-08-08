C’était une finale de tournoi d’ex­hi­bi­tion comme on aurait pu en voir il y a encore quelques années sur le grand circuit.

Richard Gasquet s’est imposé en finale du tournoi de Tenis Playa de Luanco, où il a battu l’Autrichien Dominic Thiem, un autre récent retraité du tennis mondial en deux sets : 6–4, 6–4.

🔝¡Cuánto vamos a echar de menos ese revés !



Richard Gasquet vence en la final del Torneo de Luanco a Dominic Thiem en el ultimí­simo baile del austriaco tras un año fuera de las pistas



Mito reco­nece a mito en @TenisLuanco



🔗https://t.co/D0qAjFRJWE pic.twitter.com/ENZ5WOKYc4 — Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2025

Outre un score anec­do­tique, on retiendra surtout cette dernière rencontre entre deux joueurs emblé­ma­tiques de la dernière décennie.

Deux cham­pions qui ont marqué le tennis mondial par leur style de jeu unique, et notam­ment par leurs innom­brables revers à une main gagnants.

On espère que ce tournoi d’ex­hi­bi­tion perdu­rera dans les années à venir, car il offre l’occasion de retrouver de jeunes retraités du circuit inter­na­tional dans un cadre aussi convi­vial qu’unique.