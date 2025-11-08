AccueilATPAlcaraz revient sur son fiasco parisien : "C'est étrange de passer de...
ATP

Alcaraz revient sur son fiasco pari­sien : « C’est étrange de passer de neuf finales consé­cu­tives à un match où je commets 54 fautes directes. Mais je n’était pas anéanti comme à Miami »

Thomas S
Par Thomas S

-

8

Récemment inter­rogé par Marca, Carlos Alcaraz se devait forcé­ment de parler de sa défaite d’en­trée au Masters 1000 de Paris, face à Cameron Norrie. L’Espagnol était sur une série folle de neuf tour­nois où il avait au moins atteint la finale. 

Mais d’après lui, cette défaite était bien moins impor­tante que celle survenue à Miami face à David Goffin, plus tôt dans l’année.

« C’est étrange de passer de neuf finales consé­cu­tives à un très haut niveau à un match où je commets 54 fautes directes. Les gens sont surpris, et moi aussi, un peu. Je l’ai déjà dit après le match. Finalement, j’étais sur une très bonne lancée, et au tennis, c’est match après match, jour après jour. C’est diffi­cile d’être au top de sa forme tous les jours. Un match comme celui contre Norrie, ça arrive. J’affrontais un joueur qui jouait très bien. Je ne pensais pas pouvoir en tirer quoi que ce soit. C’est arrivé, la journée est passée, et je ne pense pas que j’au­rais pu en retirer grand‐chose. Je n’y ai pas repensé. J’ai quitté Paris déçu, mais pas anéanti comme à Miami. C’était une situa­tion et des senti­ments très différents. »

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 17:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.