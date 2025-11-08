Récemment inter­rogé par Marca, Carlos Alcaraz se devait forcé­ment de parler de sa défaite d’en­trée au Masters 1000 de Paris, face à Cameron Norrie. L’Espagnol était sur une série folle de neuf tour­nois où il avait au moins atteint la finale.

Mais d’après lui, cette défaite était bien moins impor­tante que celle survenue à Miami face à David Goffin, plus tôt dans l’année.

« C’est étrange de passer de neuf finales consé­cu­tives à un très haut niveau à un match où je commets 54 fautes directes. Les gens sont surpris, et moi aussi, un peu. Je l’ai déjà dit après le match. Finalement, j’étais sur une très bonne lancée, et au tennis, c’est match après match, jour après jour. C’est diffi­cile d’être au top de sa forme tous les jours. Un match comme celui contre Norrie, ça arrive. J’affrontais un joueur qui jouait très bien. Je ne pensais pas pouvoir en tirer quoi que ce soit. C’est arrivé, la journée est passée, et je ne pense pas que j’au­rais pu en retirer grand‐chose. Je n’y ai pas repensé. J’ai quitté Paris déçu, mais pas anéanti comme à Miami. C’était une situa­tion et des senti­ments très différents. »