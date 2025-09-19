Carlos est la grande star de cette 9ème édition de la Laver Cup, mais il a expliqué que ce statut ne le rendait pas plus nerveux que cela.

« Au cours de la saison, nous avons tous des vrais plans de jeu quand on affronte nos rivaux. Ses schémas tactiques nous appar­tiennent. Mais dans cette compé­ti­tion tout change puisque l’on fait partie d’une équipe et que l’on est tous sur un banc où l’on peut donner des conseils, parti­ciper au jeu sans être sur le court. Au début, cela peut sembler bizarre mais on s’y habitue, et l’on prend au final beau­coup de plaisir. En fait, je l’avoue, j’adore être entrai­neur parfois »

