Dans des propos recueillis par Mundo Deportivo et rapportés par Tennis Uptodate, Carlos Alcaraz a évoqué avec humi­lité sa prochaine asso­cia­tion en double avec Rafael Nadal lors des Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août).

« Je ne suis pas nerveux pour l’ins­tant. Je suis sûr que je le serai quand le moment appro­chera. Il sait déjà ce que c’est que de jouer aux Jeux olym­piques, de gagner l’or en simple et en double. Je suis nouveau, je suis le débu­tant ici, donc je dois me taire et l’écouter. »