Lors d’une inter­view accordée à La Razón, le double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a encensé son jeune compa­triote Carlos Alcaraz dont l’at­ti­tude sur le court force le respect selon lui.

« C’est un cadeau pour le monde entier. Il est unique dans sa façon de penser, d’agir, dans son naturel. Il est très diffi­cile de jouer au tennis en souriant comme il le fait. Quand il n’est pas à l’aise, il essaie de trouver des solu­tions de manière saine. L’épopée et le sacri­fice, c’est très bien, mais amusons‐nous même si cela implique de souffrir. »