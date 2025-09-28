Lors d’une interview accordée à La Razón, le double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a encensé son jeune compatriote Carlos Alcaraz dont l’attitude sur le court force le respect selon lui.
« C’est un cadeau pour le monde entier. Il est unique dans sa façon de penser, d’agir, dans son naturel. Il est très difficile de jouer au tennis en souriant comme il le fait. Quand il n’est pas à l’aise, il essaie de trouver des solutions de manière saine. L’épopée et le sacrifice, c’est très bien, mais amusons‐nous même si cela implique de souffrir. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 09:42