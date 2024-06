Éliminé dès son entrée en lice de l’ATP 250 de Stuttgart par Marcos Giron (6−3, 6–4), Andy Murray ne s’est pas rassuré avant Wimbledon qui débute le 1er juillet.

En manque de certi­tudes sur ses capa­cités physiques, le triple cham­pion du Grand Chelem a semé les doutes sur sa parti­ci­pa­tion aux Jeux olym­piques de Paris (du 26 juillet au 11 août), en inter­view d’après match.

« Je ne suis pas encore sûr à 100 % de la situa­tion en ce qui concerne le double et je ne sais pas si je jouerai ou non, si je ne suis que dans le simple. Je ne sais pas. Mon corps ne se sentait pas très bien en jouant sur la terre battue le mois dernier. J’ai eu quelques problèmes avec mon dos, donc je ne sais pas si je me conten­te­rais du simple. Je dois attendre un peu et voir ce qu’il en est. »