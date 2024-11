Comme Roger Federer et Novak Djokovic, Andy Murray était lui aussi présent sur la vidéo d’adieu émou­vante diffusée ce mardi soir à Malaga pour la fin de carrière défi­ni­tive de Rafael Nadal.

Et sans surprise, l’Écossais a tenu à insister sur la passion dégagée par l’Espagnol tout au long de sa carrière.

« La passion et l’in­ten­sité avec lesquelles tu as joué sont quelque chose que tous les joueurs de tennis aspirent à avoir et dont tous les fans de tennis se souvien­dront. C’était incroyable de te voir jouer. Merci pour tout, Rafa. Profite bien de ta retraite, mon ami. »