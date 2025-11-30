AccueilATPArthur Fils change radicalement de look, son come back a déjà commencé
Arthur Fils avait démarré sa saison 2025 sur les chapeaux de roue et se voyait déjà dans la course au Masters avant sa malheu­reuse bles­sure survenue à Roland‑Garros, à l’issue d’un énorme duel face à Jaume Munar, qui l’a contraint à mettre quasi un terme à sa saison.

Resté éloigné des courts jusqu’à l’été, il avait tenté un come­back au Masters 1000 de Toronto, sans succès, avant de décider de prendre le temps néces­saire pour se soigner et revenir plus fort.

Depuis, les nouvelles se faisaient rares et ses fans commen­çaient à s’inquiéter. Heureusement, la pépite fran­çaise a publié une vidéo sur Instagram, en pleine séance de muscu­la­tion, montrant qu’il remon­tait progres­si­ve­ment en puissance.


Ce qui a le plus retenu l’attention : son nouveau look façon The Jackson 5. Après Kylian Mbappé, c’est désor­mais Arthur Fils qui laisse pousser les cheveux… Les cham­pions fran­çais changent de style !

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 11:10

