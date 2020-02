Vainqueur de Tommy Paul, Alexander Zverev était content de son match même si une reprise est toujours difficile : « J’ai commencé laborieusement, mais au fur et à mesure que le jeu progressait, je me sentais beaucoup mieux. Ce n’est jamais facile de jouer pour la première fois après quelques semaines sans compétition. Je veux jouer autant de matchs que possible cette semaine et continuer à travailler sur certains aspects de mon jeu. Je dois notamment améliorer mon service »