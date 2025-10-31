Alors que Novak Djokovic devait partager l’af­fiche de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembres) avec six membres du Top 30 mondial, plus qu’un seul nom reste visible sur la liste d’ins­crip­tion, et pas le plus ronflant : Luciano Darderi (27e).

En effet, suite aux forfaits de Karen Khachanov, Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Stefanos Tsitsipas et Joao Fonseca, le Serbe se retrouve tota­le­ment esseulé et immé­dia­te­ment projeté immense favori du tournoi.

Un résultat autre qu’un 101e titre en carrière serait effec­ti­ve­ment vu comme une contre‐performance de la part de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui devra quand même se méfier de joueurs comme Nakashima, Popyrin ou encore Korda.

À noter que Lorenzo Musetti, mis sous pres­sion par Félix Auger‐Aliassime dans la course au Masters de Turin, a demandé une invi­ta­tion, qui a été immé­dia­te­ment acceptée par le direc­teur du tournoi, qui n’est autre que Djordje Djokovic, petit frère de Novak.