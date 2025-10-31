Alors que Novak Djokovic devait partager l’affiche de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembres) avec six membres du Top 30 mondial, plus qu’un seul nom reste visible sur la liste d’inscription, et pas le plus ronflant : Luciano Darderi (27e).
En effet, suite aux forfaits de Karen Khachanov, Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Stefanos Tsitsipas et Joao Fonseca, le Serbe se retrouve totalement esseulé et immédiatement projeté immense favori du tournoi.
Un résultat autre qu’un 101e titre en carrière serait effectivement vu comme une contre‐performance de la part de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui devra quand même se méfier de joueurs comme Nakashima, Popyrin ou encore Korda.
À noter que Lorenzo Musetti, mis sous pression par Félix Auger‐Aliassime dans la course au Masters de Turin, a demandé une invitation, qui a été immédiatement acceptée par le directeur du tournoi, qui n’est autre que Djordje Djokovic, petit frère de Novak.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 18:08