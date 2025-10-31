Après 10 victoires d’affilée en Masters 1000 et un titre historique décroché à Shanghai, Valentin Vacherot est revenu sur cette, ce vendredi.
Sèchement battu par Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale du Rolex Paris Masters, le Monégasque a reconnu la supériorité de son adversaire en conférence de presse d’après match.
« Ce n’est pas ce match qui va effacer ce que j’ai accompli ces dernières semaines, ni même ce tournoi. Je suis vraiment fier de moi, fier de ce que j’ai accompli. Aujourd’hui (vendredi), c’est difficile, mais je ne pense pas être vraiment responsable de la défaite. À part quelques échanges où je n’ai pas bien joué et où j’ai pu penser que j’avais perdu à cause de mon jeu. J’ai même réussi à marquer un jeu sur son service, mais chaque fois que j’essayais de renvoyer son service, la balle atterrissait à 50 centimètres de la ligne. Je trouvais qu’il était très, très fort. En fait, je m’y attendais. J’ai eu de la chance parce que je me suis entraîné avec lui plusieurs fois au fil des ans, et c’est incroyable ce qu’il peut accomplir, la rapidité de son jeu. C’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui sur le court de mon côté et je n’ai pas été surpris, d’autant plus que ces dernières semaines, son niveau est très élevé. »
