Après 10 victoires d’af­filée en Masters 1000 et un titre histo­rique décroché à Shanghai, Valentin Vacherot est revenu sur cette, ce vendredi.

Sèchement battu par Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale du Rolex Paris Masters, le Monégasque a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire en confé­rence de presse d’après match.

« Ce n’est pas ce match qui va effacer ce que j’ai accompli ces dernières semaines, ni même ce tournoi. Je suis vrai­ment fier de moi, fier de ce que j’ai accompli. Aujourd’hui (vendredi), c’est diffi­cile, mais je ne pense pas être vrai­ment respon­sable de la défaite. À part quelques échanges où je n’ai pas bien joué et où j’ai pu penser que j’avais perdu à cause de mon jeu. J’ai même réussi à marquer un jeu sur son service, mais chaque fois que j’es­sayais de renvoyer son service, la balle atter­ris­sait à 50 centi­mètres de la ligne. Je trou­vais qu’il était très, très fort. En fait, je m’y atten­dais. J’ai eu de la chance parce que je me suis entraîné avec lui plusieurs fois au fil des ans, et c’est incroyable ce qu’il peut accom­plir, la rapi­dité de son jeu. C’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui sur le court de mon côté et je n’ai pas été surpris, d’au­tant plus que ces dernières semaines, son niveau est très élevé. »