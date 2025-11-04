AccueilATPATP - AthènesNovak Djokovic persiste et signe : "Beaucoup pensaient qu'après avoir remporté la...
ATP - Athènes

Novak Djokovic persiste et signe : « Beaucoup pensaient qu’a­près avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olym­piques, je mettrais un terme à ma carrière. Mais je ne joue pas au tennis unique­ment pour les résultats »

Thomas S
Par Thomas S

-

3168

Interrogé par le média grec SDNA avant son entrée en lice ce mardi sur l’ATP 250 d’Athènes (opposé à Alejandro Tabilo), Novak Djokovic a été inter­rogé sur l’un des moments les plus forts de sa carrière : sa médaille d’or décro­chée sur les Jeux olym­piques de Paris en août 2024.

Et le Serbe en a profité pour rappeler pour­quoi il conti­nuait à jouer à 38 ans après avoir tout gagné. 

« Beaucoup pensaient qu’a­près les Jeux olym­piques, après avoir remporté la médaille d’or, je mettrais un terme à ma carrière. Cependant, je ne joue pas au tennis unique­ment pour les résul­tats. Bien sûr, les résul­tats consti­tuent une grande partie de ma moti­va­tion, mais je joue aussi au tennis parce que j’aime vrai­ment la compé­ti­tion. J’apprécie le processus et ce que le tennis m’ap­porte person­nel­le­ment, à ma famille, mais aussi ce que j’ap­porte au tennis tant que je reste un joueur profes­sionnel actif. »

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 15:41

Article précédent
Dominic Thiem : « Après le dernier match de ma carrière, j’ai ressenti une sensa­tion vrai­ment très agréable, mais aussi extrê­me­ment étrange »
Article suivant
Le capi­taine David Ferrer répond sèche­ment à Davidovich Fokina : « À la fin de l’US Open, il m’a dit qu’il préfé­rait ne pas jouer. Cela m’a posé un gros problème »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.