Interrogé par le média grec SDNA avant son entrée en lice ce mardi sur l’ATP 250 d’Athènes (opposé à Alejandro Tabilo), Novak Djokovic a été interrogé sur l’un des moments les plus forts de sa carrière : sa médaille d’or décrochée sur les Jeux olympiques de Paris en août 2024.
Et le Serbe en a profité pour rappeler pourquoi il continuait à jouer à 38 ans après avoir tout gagné.
« Beaucoup pensaient qu’après les Jeux olympiques, après avoir remporté la médaille d’or, je mettrais un terme à ma carrière. Cependant, je ne joue pas au tennis uniquement pour les résultats. Bien sûr, les résultats constituent une grande partie de ma motivation, mais je joue aussi au tennis parce que j’aime vraiment la compétition. J’apprécie le processus et ce que le tennis m’apporte personnellement, à ma famille, mais aussi ce que j’apporte au tennis tant que je reste un joueur professionnel actif. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 15:41