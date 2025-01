Gaël Monfils a bien débuté sa saison. Après une défaite face à Djokovic à Brisbane, la « Monf » a bien confirmé qu’il était dans le coup en se quali­fiant cette nuit pour la finale du tournoi d’Auckland.

Gael Monfils after reaching the Auckland final :



“I’ll call my daughter when she’s awake to tell her I’m in a final. Then I’ll try to win another one for her.” 🥹



