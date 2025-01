Récemment inter­rogé par Tuttosport sur les affaires de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek, Boris Becker a tenu à faire preuve de mesure et viser sans le citer un certain Nick Kyrgios.

« Je ne porte pas de juge­ment absolu, comme beau­coup l’ont fait, y compris certains joueurs, sur les cas de Sinner et Swiatek. Je ne connais pas les détails et ne peux donc pas le faire : chaque cas est diffé­rent. Je suis toute­fois heureux que Jannik ait été auto­risé à conti­nuer à jouer en atten­dant le résultat de l’appel de l’AMA et qu’Iga Swiatek soit revenue sur le circuit après son arrêt d’un mois. Ce sont deux joueurs de tennis qui sont très forts. »