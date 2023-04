Grâce à sa magni­fique victoire sur Stan Wawrinka lundi au premier tour de l’ATP 250 de Banja Luka, le Français de 18 ans Luca Van Assche (87e) s’est offert le droit de défier le numéro 1 mondial Novak Djokovic mercredi.

« C’est quelque chose d’in­croyable de pouvoir jouer Novak Djokovic ici. On n’est pas en Serbie, mais c’est chez lui. C’est vrai­ment un honneur. C’est une légende du tennis, 22 Grands Chelems. Je ne sais pas si on peut dire que c’est le GOAT, mais… C’est un monstre. Ce n’est pas forcé­ment mon joueur préféré, mais j’ai énor­mé­ment de respect pour lui, pour sa carrière et pour tout ce qu’il fait pour ce sport. Ça va être super inté­res­sant. J’ai rare­ment affronté des joueurs de ce niveau, même si j’ai déjà joué Cameron Norrie. Je sais que je peux riva­liser », a assuré le vain­queur de Roland‐Garros juniors 2021 dans des propos accordés à L’Equipe.