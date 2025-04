En réponse à un Tweet publié par RomainNextGen évoquant la future « irré­gu­la­rité » de Ben Shelton, Holger Rune et Arthur Fils, trois jeunes prodiges de leur géné­ra­tion, le Français Corentin Moutet, 76e mondial, a pris la défense de son compatriote.

Quart en 1000

Quart en 1000

Quart en 1000

Demi en 500



Je trouve ça régu­lier Romain

( rien de personnel évidem­ment )



Mais on oublie souvent la diffi­culté d’être présent toutes les semaines

Et qu’être 14 ème mondial à son âge c’est excep­tionnel https://t.co/Qjo7weoLCi — Corentin Moutet (@moutet99) April 20, 2025

« (En parlant de Fils) Trois quarts en Masters 1000 et une demie en 500, je trouve ça régu­lier Romain (rien de personnel évidem­ment). Mais on oublie souvent la diffi­culté d’être présent toutes les semaines. Et qu’être 14ème mondiale à son âge, c’est exceptionnel. »