Interrogé sur le court à la suite de cette demi‐finale très disputée, Rafa était forcé­ment heureux. Cela fait plus de deux ans qu’il n’était pas parvenu à se hisser en finale. Son retour se concré­tise donc de plus en plus même s’il sait que tout n’est pas parfait.

« Cela a été encore un match diffi­cile mais comme hier, cela est positif, ce genre de match apporte des infor­ma­tions pour la suite. Je suis donc très heureux, très heureux aussi de pouvoir rejouer enfin une nouvelle finale. Cela fait un bout de temps que cela n’était pas arrivé. Depuis un an, les choses sont compli­quées mais j’ai débuté un nouveau process et je m’y tiens. Je garde cette ligne de conduite. Lors de ce duel, j’au trouvé le moyen de survivre. C’est plus que positif. C’est même assez valo­ri­sant. Demain, je donnerai le maximum comme d’habitude »