Interrogé sur le court quelques secondes après une victoire solide face à Cameron Norrie en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Bastad, Rafael Nadal était plutôt satis­fait de sa perfor­mance même s’il recon­nait que tout n’a pas été parfait.

« Cela fait un moment que je n’avais pas joué sur le circuit, depuis Roland Garros. Avoir la chance de bien jouer contre un grand joueur comme Cameron, ce sont de très bonnes sensa­tions. J’ai parfois joué du bon tennis mais j’au­rais égale­ment pu jouer de manière plus agres­sive par moments. Cela fait partie du voyage et de la progres­sion. Je n’ai pas été très souvent en compé­ti­tion ces derniers temps. Les matchs et les victoires comme aujourd’hui (jeudi) vont m’aider à rester dans le rythme et à mettre la pres­sion sur l’ad­ver­saire pendant toute la durée d’un match. C’est quelque chose que je dois améliorer parce que je n’ai pas assez joué. »