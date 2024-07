On ne peut pas dire que le Croate Duje Ajdukovic, sorti des quali­fi­ca­tions soit une vraie réfé­rence sur l’ocre. Visiblement encore groggy par son quart de finale inter­mi­nable, Rafael Nadal était pas vrai­ment dans son assiette.

Il en fallait pas plus pour le Croate pour breaker rapi­de­ment et garder son avance en bouclant le set 6–4. Mieux, il prenait encore le service de Rafa dès l’en­tame de la 2ème manche. On crai­gnait alors le pire mais ce fut tout le contraire comme si l’Espagnol prenait enfin la mesure des évènements.

Plus vif et plus précis, il mettait alors beau­coup de pres­sion sur la surprise de la semaine et parve­nait à remporter la seconde manche (6−3) avant de dérouler (3−0).

Tout allait bien jusqu’à une vraei baisse de régime de l’Espagnol (3−3). Tout était donc à refaire. Et Rafa repre­nait le service de son adver­saire tout en parve­nant tant bien que mal à s’en sortir sur le jeu suivant en sauvant deux balles de break (5−3).

Vainqueur fina­le­ment en trois manches (4−6, 6–3, 6–3), Rafael Nadal va jouer sa 131ème finale du circuit.

S’il l’emporte ce sera le 93ème titre de sa carrière. De quoi se rassurer avant l’échéance de Paris2024 même si tennis­ti­que­ment il faut bien avouer que cela est très laborieux.