Au cours d’une inter­view accordée au quoti­dien serbe Republika, Djordje Djokovic, frère de Novak et direc­teur de l’ATP 250 de Belgrade (du 18 au 24 avril), a déclaré vouloir inviter Nick Kyrgios sur l’Open de Serbie afin de le remer­cier concer­nant ses prises de posi­tion publiques en faveur du numéro 1 mondial.

Pour rappel, le 15 janvier dernier, alors que Djokovic est stig­ma­tisé par une grande partie des hommes et des femmes poli­tiques austra­liens, Kyrgios avait tenu à calmer le jeu et à défendre avec des mots forts son homo­logue serbe. Une décla­ra­tion qui avait surpris beau­coup de monde étant donné que Nick s’était illustré à plusieurs reprises en criti­quant ouver­te­ment le Serbe.

Depuis, de l’eau a coulé ses les ponts… « Je veux inviter Nick Kyrgios à Belgrade pour le remer­cier d’avoir soutenu Novak, Belgrade et la Serbie. C’est un artiste, il ne mâche pas ses mots et il expri­mera toujours son opinion, quelle qu’elle soit. Mais c’est avant tout un athlète sérieux et un joueur de tennis. J’espère qu’il viendra à l’Open de Serbie avant de terminer sa carrière de joueur de tennis », a déclaré Djordje Djokovic qui compte bien ramener le fantasque austra­lien au moins une fois à Belgrade.