Passé par les quali­fi­ca­tions, Denis Shapovalov se retrouve en finale de l’ATP 250 de Belgrade où il a balayé le 31e joueur mondial Jiri Lehecka en demies : 6–2, 6–1, en moins d’une heure de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Canadien a fait part de son éton­ne­ment face au soutien du public serbe.

« Je ne savais pas que j’avais autant de fans serbes, je pense que c’est parce que je perds à chaque fois contre Novak », a ironisé Shapovalov, battu huit fois en autant de confron­ta­tions face au natif de Belgrade.

Autre expli­ca­tion possible et plus ration­nelle, Shapovalov a annoncé le début d’une colla­bo­ra­tion avec le Serbe Janko Tipsarevic.