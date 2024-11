Demi‐finaliste à Belgrade en Serbie cette semaine, Denis Shapovalov a révélé à Sportklub avoir entamé une colla­bo­ra­tion avec Janko Tipsarevic, ex‐8e mondial et ami de Novak Djokovic.

« J’ai fait une semaine d’essai avec Janko à Bâle. Nous allons commencer à travailler ensemble à Dubaï (pour la prépa­ra­tion de la saison 2025) et nous verrons comment ça se passe. C’était un joueur de tennis incroyable, je le respecte beau­coup. Quand j’étais enfant, je me souviens de l’avoir vu lors­qu’il jouait avec Novak à Toronto (2012), c’était un match spécial et un souvenir spécial pour moi. C’est un homme intel­li­gent, j’at­tends avec impa­tience cette coopé­ra­tion, il m’a déjà dit de bonnes choses, il est encore tôt, mais j’es­père que nous pour­rons parvenir à une excel­lente collaboration. »