Absente depuis août dernier à cause d’une bles­sure à l’épaule, Ons Jabeur a néan­moins été invitée à Riyad où se tient pour la première fois le Masters féminin. La triple fina­liste en Grand Chelem en a profité pour admirer le spec­tacle et faire quelques confi­dences au journal Arab News.

« J’ai beau­coup écouté mon corps, je me sens confiante main­te­nant, mais j’au­rais dû le faire beau­coup plus tôt. En tant qu’ath­lète, on essaie toujours de se dépasser, mais c’était très diffi­cile pour moi ; heureu­se­ment, il n’était pas trop tard pour s’ar­rêter et faire une pause. J’ai appris de cette expé­rience, je continue d’ap­prendre, surtout à écouter mon corps et à savoir quand s’arrêter. »