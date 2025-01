La mou de Grigor Dimitrov après son abandon ce samedi face à Jiri Lehecka en demi‐finales de l’ATP 250 de Brisbane en disait long sur son inquiétude.

Blessé au niveau de la hanche, le Bulgare a en effet préféré se retirer après le premier point du neuvième jeu dans le deuxième set.

Speedy reco­very @GrigorDimitrov🙏



Jiri Lehecka is through to the Final as Dimitrov has to retire deep in the second set 😢#Brisbaneinternational pic.twitter.com/DqLBzpYykU