Ceux qui seront devant leur télé­vi­sion cette nuit à partir de minuit risquent de vivre un moment très particulier.

En effet, Juan Martin Del Potro, qui dispu­tera très certai­ne­ment le dernier match de sa carrière en cas de défaite face à son compa­triote Federico Delbonis, sera soutenu par un stade plein et sans aucun doute bouillant pour le pousser à la victoire malgré la douleur et le manque criant de compétition.

Amis et vain­queurs ensemble de la Coupe Davis en 2016, ‘Delpo’ et ‘Delbo’ ont été pris en photo quelques heures avant leur duel dans les allées du tournoi et il n’y a qu’à voir leur tête pour comprendre que le moment risque d’être très spécial et émouvant.